Descrizione

Ma sentito parlare della placinta? È una gustosa torta salata tipica dell’Est Europa, in particolare della Moldavia e della Romania, che si prepara con un soffice impasto lievitato e un cremoso ripieno di formaggio, talvolta sostituito con altri ingredienti, come patate, verza o mele, nella variante dolce. La placinta, come suggerisce il nome di derivazione latina, ha origini antiche, che risalgono presumibilmente ai tempi in cui la Romania faceva parte dell’Impero Romano. Morbida e gustosa: è ottima da gustare sia come antipasto, sia come piatto unico.