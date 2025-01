Scopri come preparare una zuppa calda e nutriente per le serate fredde.

Ingredienti per la zuppa di lenticchie e salsiccia

Per realizzare una gustosa zuppa di lenticchie e salsiccia, avrai bisogno di ingredienti semplici e facilmente reperibili. Ecco cosa ti serve:

200 g di lenticchie

2 salsicce fresche

1 cipolla

1 carota

1 gambo di sedano

2 patate medie

1 litro di brodo vegetale

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Spezie a piacere (rosmarino, timo, peperoncino)

Preparazione della zuppa

Iniziare la preparazione della zuppa è semplice e veloce. Per prima cosa, in una casseruola, scalda un filo d’olio extravergine d’oliva e aggiungi le salsicce tagliate a pezzetti. Rosolale fino a quando non diventano dorate e croccanti. Una volta pronte, toglile dalla casseruola e mettile da parte.

Nella stessa casseruola, aggiungi un trito di cipolla, carota e sedano. Fai soffriggere le verdure fino a quando non diventano morbide e profumate. A questo punto, unisci le lenticchie precedentemente sciacquate e le patate tagliate a cubetti. Mescola bene il tutto e copri con il brodo caldo.

Lascia cuocere a fuoco lento per circa 30-40 minuti, fino a quando le lenticchie e le patate non saranno tenere. A metà cottura, rimetti le salsicce nella casseruola e mescola bene per amalgamare i sapori.

Varianti e consigli per servire

Questa zuppa è estremamente versatile e puoi personalizzarla a tuo piacimento. Se desideri un tocco di cremosità, prova a frullare una parte della zuppa per ottenere una consistenza vellutata. Inoltre, puoi aggiungere spezie come rosmarino, timo o peperoncino per dare un sapore extra.

Per accompagnare la zuppa, servila con fette di pane tostato o crostini croccanti. Se vuoi variare ulteriormente, puoi sostituire la salsiccia con cotechino o prosciutto cotto. Questa ricetta è perfetta per una cena informale con amici e famiglia, e rappresenta un vero e proprio comfort food per le fredde serate invernali.

Infine, se hai degli avanzi, puoi conservare la zuppa in frigorifero per un massimo di 3 giorni in un contenitore ermetico, oppure congelarla per un massimo di 3 mesi. Prima di servirla nuovamente, riscaldala a fuoco basso, aggiungendo un po’ di brodo per diluirla se necessario.