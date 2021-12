Descrizione

La zuppa emiliana è una variante della classica zuppa inglese, che si prepara sostituendo i savoiardi con il pan di Spagna inzuppato nell’alchermes. Una dolce al cucchiaio irresistibilmente raffinato e invitante, in cui gli strati soffici di torta vengono alternati con crema pasticcera alla vaniglia e crema pasticcera al cioccolato. Provate la nostra ricetta e servite questo dolce in un’occasione speciale per deliziare i vostri ospiti.