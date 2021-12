Descrizione

La mousse al limone è un dolce al cucchiaio semplice e raffinato, adatto a innumerevoli occasioni e ideale da servire come dessert a fine pasto. La ricetta che vi proponiamo è senza uova, preparata con l’aggiunta di ricotta e panna montata, ottima da utilizzare anche com farcia per torte, crostate e pasticcini.