La Zuppa Lungrese alla Yerba Mate è una ricetta ideata dalla musicista e scrittrice calabrese Anna Stratigò , esperta conoscitrice del tradizionale mate argentino e fondatrice a Lungro della Casa del Mate . La ricetta del suo dolce ricorda la classica zuppa inglese con savoiardi, alchermes e crema pasticcera, con la speciale aggiunta della yerba mate al latte . Semplice, deliziosa e aromatica: potete assaggiarla presso il B&B Casamuseo del Risorgimento, che il 1° agosto ospiterà la 7° edizione della Festa del Mate – Mateando , oppure prepararla in casa seguendo le semplici indicazioni.

Per completare:

Per la crema:

Note

Non avete mai assaggiato il mate argentino? Scoprite come prepararlo in casa.