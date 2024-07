Cibi che non scadono mai? Scoprite in questo articolo quali sono i 5 prodotti alimentari a lunga conservazione da avere sempre in casa, posizionati in dispensa, pronti per ogni evenienza.

5 prodotti a lunga conservazione da avere sempre in casa: quali sono?

La data di scadenza degli alimenti è sempre causa di dibattito, tra chi contro gli sprechi sceglie prodotti a lunga conservazione chi invece non va mai oltre la data. In natura però ci sono alimenti che sono praticamente inalterabili nel tempo e che addirittura si utilizzano per la conservazione di altri tipi di cibo, detti a lunga conservazione. Ecco i 5 consigliati da avere sempre in casa

Pasta

La pasta è la protagonista dei primi piatti della cucina tradizionale italiana. Da spaghetti, a penne o rigatoni, la pasta è una vera delizia. Con il riso possiamo preparare risotti, minestre oppure realizzare delle buonissime insalate di riso, da conservare in frigo e mangiarle ogni volta che se ne ha voglia. Da avere sempre a casa in dispensa, dato che si conservano per tanti mesi.

Passata di pomodoro

Avere in dispensa qualche bottiglia di passata di pomodoro o qualche lattina di pomodoro pelato, per noi che siamo italiani, è quasi un obbligo! Quindi le conserve di pomodoro durante tutto l’inverno vi verranno in soccorso per preparare mille piatti diversi!

Zucchero

Non solo il sale ha la capacità di assorbire l’acqua dagli alimenti, anche lo zucchero è in grado di farlo e non è solo un dolcificante. Per questo motivo viene utilizzato per conservare il cibo, come nelle conserve di frutta, e va da sé che non abbia data di scadenza.

Sostituiti del pane

Sì a cracker, grissini, taralli pugliesi o schüttelbrot altoatesini. Insomma, qualcosa ci deve essere. Da mettere in tavola a pranzo e a cena se non si è avuto il tempo di passare dal fornaio. Ma anche per uno spuntino pomeridiano, ideali da avere in dispensa a casa perché sono a lunga conservazione.

Conserve dolci e salate

Le conserve di frutta o verdura sono sempre un’ottima soluzione sia da acquistare che da fare in casa con prodotti freschi: marmellate, confetture, ortaggi sott’olio e sott’aceto. Le possibilità sono infinite quindi l’ideale da avere sempre, per ogni occasione.