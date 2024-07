Volete conservare salumi interi in modo corretto? Scoprite come, seguendo qualche consiglio!

Consumare alimenti in sicurezza è fondamentale sia nei ristoranti che a casa: per questo è fondamentale conoscere le regole per la conservazione dei salumi, sia interi, che a tranci o già affettati. Ecco 5 consigli da seguire.

Come conservare salumi interi in frigo: consigli da seguire

I salumi possono essere conservati in vari modi, la differenza sta sempre nella tipologia di salume acquistato, la cui conservazione varia in base alla modalità di produzione del prodotto. Ogni varietà di salume ha un metodo di conservazione differente ma in generale esistono delle regole base da seguire in ogni caso: ecco come conservare salumi, anche interi, da mettere in frigo.

I salumi interi e prodotti artigianalmente, come i salumi pugliesi artigianali, possono essere conservati in un ambiente fresco, asciutto e areato, preferibilmente appesi in modo che non siano poggiati su superfici. La temperatura ideale per conservare i salumi interi è inclusa tra i 15 e i 20 gradi.

In generale i salumi devono seguire queste regole di conservazione:

Umidità: questo criterio ci permette di distinguere i salumi in cui il tasso di umidità è elevato anche dopo la stagionatura, e quelli in cui questo dato è basso. I prodotti che si presentano più morbidi sono naturalmente più deperibili.

Salumi spalmabili: il salume spalmabile va conservato in frigorifero per un massimo di 30 giorni;

Salumi a lunga stagionatura: la conservazione di questo tipo di salumi, come ad esempio il salame milanese, va fatta considerando che si tratta di salumi non deperibili. Una volta aperti, i salumi a lunga stagionatura possono essere conservati in frigo per una settimana o al massimo due.

Conservare in frigo gli affettati: i salumi già affettati una volta aperti iniziano subito l’ossidazione dunque vanno conservati rigorosamente in frigo per un massimo di 5 giorni.

Come conservare i salumi in tranci: tecniche di conservazione

Il frigorifero, in particolare nei mesi più caldi, è sostanzialmente l’unica soluzione utile per conservare in modo sicuro i salumi. Non solo quelli interi, da appendere sopporta temperature ambiente fresche, i salumi in tranci sottovuoto devono essere conservati sempre in frigorifero. Dall’autunno alla primavera è anche possibile appendere in cucina i salumi interi tenendo conto che asciugheranno progressivamente.

I salumi vengono lavorati sottovuoto in particolare se venduti a trancio. Come per i formaggi, una buona stagionatura permette al prodotto di conservarsi meglio e più a lungo sottovuoto. Se si mette sottovuoto un salume intero è quasi sempre indispensabile pulirlo o più facilmente asportare il budello che lo avvolge per evitare che all’interno sviluppino odori e umidità.

Il prosciutto cotto merita una nota particolare: considerate che più il prodotto è di bassa qualità, più sarà alta la percentuale di liquidi contenuti e quindi più limitata la sua capacità di conservazione.