Sapete come conservare i funghi porcini freschi? Scoprite di seguito i consigli giusti per farlo!

I funghi porcini sono tipici dell’autunno, considerati verdure oppure ortaggi si usano in cucina come contorno oppure in un primo piatto. Esistono diversi metodi per conservare i funghi porcini che ne preservano aromi e gusto, scoprite come seguendo questi consigli!

Conservare i funghi porcini freschi: come mantenerli in freezer

La conservazione dei funghi porcini può avvenire anche in freezer, infatti, questo è un eccellente metodo per averli a disposizione fino a 3 mesi dopo la data di congelamento. Ecco come dovete fare.

Dopo aver accuratamente rimosso la terra dalla superficie utilizzando uno spazzolino, tagliamo l’estremità del gambo e asciughiamo i funghi con carta assorbente per eliminare qualsiasi residuo di umidità, poiché nel freezer potrebbero formarsi cristalli di ghiaccio che comprometterebbero la consistenza della polpa. Tagliamo quindi i funghi porcini a pezzetti o fettine e mettiamoli nei sacchetti per il freezer, cercando di eliminare tutta l’aria all’interno.

Come conservare i funghi porcini freschi in frigo

Per mantenere le caratteristiche organolettiche e la consistenza dei funghi porcini freschi, la conservazione migliore è all’interno del frigorifero a una temperatura di 4 °C. Per conservarli correttamente, è bene utilizzare un sacchetto di carta simile a quelli per il pane, da posizionare nel ripiano più basso del frigorifero.

La qualità, l’integrità e il grado di maturazione dei porcini ne determina la conservazione. Quanto tempo possiamo conservare i funghi porcini prima di consumarli? Sarebbe bene consumare i funghi porcini freschi il giorno dell’acquisto o il giorno successivo, evitando di superare i 4 giorni di conservazione in frigorifero.

Un’alternativa efficace è cucinare i funghi porcini freschi il giorno dell’acquisto, farli raffreddare e congelarli. In questo modo, è possibile conservarli nel congelatore al massimo per un mese.

Come conservare i funghi porcini cotti

Il metodo di conservazione cambia se i funghi porcini sono già cotti. In questo caso si possono congelare interi o tagliati a fettine. Dopo una breve cottura, metteteli negli appositi sacchetti e conservateli in freezer per 3-4 mesi. Prima di utilizzarli, ci basterà tirarli fuori dal congelatore e lasciarli scongelare in frigorifero per 8 ore circa.

Come conservare i funghi porcini sott’olio e in aceto

Un metodo diffuso per conservare i funghi porcini tutto l’anno è la classica preparazione sott’olio. In questo caso, è importante scottare velocemente i funghi, se possibile in acqua resa leggermente acidula con aceto di mele. Una volta scolati, i funghi vanno accomodati in strati, alternandoli a pepe in grani e aglio (o alloro) e ricoperti d’olio. Il porcino sott’olio si vota naturalmente all’antipasto, ma può anche guarnire altri piatti.

Forse non tutti lo sanno, ma lo stesso metodo si può usare con l’aceto. Però dopo aver riposato in un luogo asciutto e buio per un paio di giorni, l’aceto va ribollito e il prodotto consumato indicativamente nell’arco di 40 giorni.