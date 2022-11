Agli italiani piace il Vegan: una panoramica sui dati del settore

Il vegan non è una semplice tendenza, ma un vero e proprio stile di vita: uno stile che rifugge da tutti i prodotti di origine animale, compresi la carne, i latticini e le uova. Il numero di persone che si identificano come vegane è cresciuto rapidamente negli ultimi anni, e anche l’Italia è diventata una grande protagonista in tal senso. Nell’articolo di oggi, dunque, faremo chiarezza sui dati del settore, scoprendo una panoramica sul vegan e un approfondimento sui numeri più importanti.

Boom per il vegan: il 50% degli italiani apprezza i vegetariani

Secondo un recente studio condotto da Eurispes, il numero di italiani che dichiara di apprezzare i vegani è aumentato significativamente negli ultimi anni. Circa il 50% degli intervistati ha infatti dichiarato di gradire o sostenere queste persone, rispetto a poco più di un terzo (34%) nel 2012.

I dati hanno anche rivelato quanto segue: è la fascia giovane della popolazione che, sempre più spesso, tende a prediligere i prodotti vegan. Ciò spiega anche il successo degli shop che espongono molti alimenti vegani online presso le proprie vetrine digitali, come FarmaOra ad esempio. Qui possiamo infatti trovare le barrette vegan al cocco e cacao, le barrette proteiche alla mandorla, la quinoa, i crackers di avena e molto altro ancora.

Ritornando ai dati del settore, ovviamente bisogna tracciare un confine tra la fetta della popolazione che apprezza questi alimenti, e i veri e propri vegani o vegetariani. Ad oggi questi ultimi rappresentano il 7-8% circa della popolazione tricolore, e anche in questo caso si parla di una percentuale in netto aumento rispetto al recente passato.

Perché si diventa vegani? I motivi principali

I dati dimostrano che sempre più italiani sono interessati a questo stile di vita e, di conseguenza, migliora anche la percezione nei confronti delle persone vegane. Un tempo criticate quasi per partito preso, oggi si cerca di comprenderle e di capire cosa le spinge verso questa filosofia di vita. Ovviamente c’è anche chi lo fa per moda, ma si tratta di una piccolissima fetta del target.

Nella maggior parte dei casi, si diventa vegani per la difesa dei diritti degli animali, o per motivi di salute. Quest’ultima è una questione molto delicata, poiché molti credono ancora che seguire una dieta vegana possa portare a carenze alimentari. In realtà non è così: se si presta attenzione all’apporto di nutrienti essenziali, si può vivere in modo sano anche senza consumare prodotti animali. Ovviamente, i medici e gli specialisti hanno sempre l’ultima parola, dato che dipende dalle condizioni di ogni persona.

Vegan trend: un forte impatto anche sulle aziende

Anche le aziende hanno dovuto fare i conti con questa tendenza, aprendosi al vegan e iniziando a commercializzare prodotti di questo tipo. Ovviamente sono nati dei marchi specializzati in esclusiva in alimenti vegani e vegetariani, ma questi ultimi oramai si trovano senza problemi anche presso i supermercati. Se si sommano anche gli e-shop come FarmaOra, dunque, si ottiene un pacchetto di opzioni davvero sostanzioso e ricco di alternative.