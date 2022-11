Descrizione

Il panettone è uno dei dolci natalizi più amati, ma in pochi minuti può trasformarsi anche in un gustoso antipasto gourmet da servire durante le feste. Vi presentiamo i deliziosi crostini di panettone al gorgonzola con miele e noci: una ricetta semplicissima e sfiziosa, perfetta per sorprendere i propri ospiti e utilizzare eventiali avanzi di panettone in modo originale e creativo.