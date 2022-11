Crema spalmabile alle nocciole: cinque modi originali per utilizzarla a colazione

Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino nulla come una buona colazione può metterci di buonumore. Troppo spesso la vita frenetica di tutti i giorni ci costringe a fare le cose in fretta, senza godersi i piccoli piaceri della vita e, uno degli alimenti che può davvero migliorare il nostro inizio di giornata è senza dubbio la crema spalmabile alle nocciole. Vediamo quindi alcuni utilizzi di questo particolare preparato per una colazione buona e originale.

Creme spalmabili alla nocciola: quale scegliere?

Come è facilmente intuibile esistono tantissime creme spalmabili alla nocciola sul mercato ed effettuare una scelta facendo attenzione, oltre che al gusto, anche ai valori nutrizionali può essere complicato. Generalmente per scegliere un prodotto di qualità bisogna leggere attentamente l’etichetta, gli ingredienti dovrebbero essere pochi e semplici, di norma la percentuale di nocciole utilizzate più è alta meglio è, attenzione al quantitativo di zuccheri, ai grassi saturi e al tipo di olio utilizzato (cercate di evitare i prodotti in cui viene utilizzato l’olio di palma). Di base optate per prodotti artigianali e con certificazioni biologiche, solitamente sono sinonimo di qualità e affidabilità e sono prodotti, per fortuna, acquistabili online su store specializzati.

Una colazione originale

Se il modo più semplice e veloce per gustare la crema alle nocciole a colazione è ovviamente quello di spalmarla su pane e fette biscottate, esistono anche altre strade per rendere la vostra colazione un’esplosione di gusto e golosità.

Con lo yogurt

Se siete amanti dello yogurt e non volete rinunciare alla sua freschezza nella vostra colazione, potete aggiungere un cucchiaio di crema spalmabile alle nocciole al classico yogurt bianco. Questo si trasformerà in una manciata di secondi in un dessert gustoso e perfetto per la colazione. Per chi vuole osare un po’ di più e ha a disposizione qualche minuto in più può frullare uno yogurt con una banana, un po’ di latte e crema spalmabile alle nocciole a piacimento per un effetto in puro stile milk-shake, e se siete dei veri golosi aggiungere qualche biscotto sbriciolato in superficie.

Con la frutta

Difficilmente si pensa all’abbinamento della crema spalmabile con altri ingredienti perché effettivamente è già abbastanza golosa di per sé: ma provando a spalmare semplicemente la crema alla nocciola su una fetta di pane leggermente tostata potete aggiungere della frutta fresca. Provate con dei pezzetti di banana e magari delle nocciole sbriciolate sopra, oppure in estate con le fragole e delle foglioline di menta fresca: il vostro palato ringrazierà.

Nel latte

Forse un classico, soprattutto nelle fredde mattine invernali, quando appena usciti dal letto si ha ancora bisogno di un po’ di tepore per non svegliarsi in maniera troppo brusca, sciogliere anche un solo cucchiaio di crema spalmabile alle nocciole nel latte caldo può darvi grandi soddisfazioni. Una colazione quindi sana e gustosa, adatta anche ai più piccoli magari accompagnata da semplici frollini e biscotti secchi.

Con i cereali

Sicuramente un modo più originale e goloso questo, ovvero quello di mixare la crema spalmabile alla nocciola con dei cereali andando a formare delle piccole palline. Per fare questo è sufficiente aggiungere a dei fiocchi di mais o del riso soffiato la vostra crema spalmabile con un rapporto di due a uno (ovvero per due cucchiai di cereali uno di crema). Cercate di rendere il composto abbastanza compatto in modo da poterlo lavorare con le mani. Fatto questo prendetene una piccola quantità e formate una sfera, dopodiché infilatela in un bastoncino da spiedino e lasciate in frigo per qualche ora. Consigliamo ovviamente di prepararli la sera prima così la mattina seguente saranno pronti da immergere nel latte.

Muffin

L’ultimo suggerimento è riservato forse ai più pratici in cucina. Si tratta infatti di realizzare dei muffin con un ripieno di crema spalmabile. Per fare questo occorre prendere uno stampo per il ghiaccio e riempire i quadratini con la crema spalmabile alla nocciola e mettere in congelatore per circa tre ore. Dopodiché scegliete la ricetta che più vi piace per realizzare un muffin classico, solitamente con farina, zucchero, uova, burro, latte e vaniglia. Una volta realizzato il composto prendetene un abbondante cucchiaio e versatelo negli appositi stampi per muffin, precedentemente imburrati, poi in ogni stampo aggiungete nel mezzo un quadratino di crema alle nocciole congelata. A questo punto occorre cuocere il tutto in forno (temperatura e tempo a seconda della ricetta che avete utilizzato) e una volta pronti e lasciati raffreddare avrete i vostri muffin con un cuore di morbida e golosissima crema alla nocciola.