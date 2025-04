La tradizione dell’agnello a Pasqua

In molte regioni d’Italia, l’agnello rappresenta un simbolo di rinascita e abbondanza durante le festività pasquali. In particolare, l’Abruzzo si distingue per la sua ricca tradizione culinaria legata a questo animale. Tra i piatti più rappresentativi troviamo l’agnello cacio e ova, una preparazione che unisce sapori semplici e genuini, tipici della cucina contadina abruzzese.

Ingredienti e preparazione dell’agnello cacio e ova

Per realizzare questo piatto, è fondamentale scegliere un buon pezzo di carne di agnello, preferibilmente giovane e tenero. Gli ingredienti principali includono:

Carne di agnello (circa 1 kg)

3-4 cucchiai di olio d’oliva

2-3 spicchi d’aglio

1 rametto di rosmarino

1 bicchiere di vino bianco

4 uova

100 g di pecorino stagionato grattugiato

Succo di 1 limone

Sale e pepe q.b.

Iniziate eliminando il grasso in eccesso dalla carne e tagliatela a cubetti. Scaldate l’olio in una padella e rosolate i cubetti di agnello a fuoco alto, facendo attenzione a non sovraccaricare la padella. Una volta rosolati, trasferite l’agnello in una casseruola, aggiungete l’aglio e il rosmarino, salate e pepate. Sfumate con il vino e cuocete a fuoco basso per circa 30-35 minuti, coprendo con un coperchio.

La salsa di pecorino e uova

La vera particolarità di questo piatto è la salsa a base di pecorino e uova. In una ciotola, sbattete le uova con il pecorino grattugiato e il succo di limone. Quando l’agnello è cotto e tenero, togliete la casseruola dal fuoco e unite il composto di uova e pecorino, mescolando velocemente per evitare che le uova si rapprendano. Servite il piatto caldo, accompagnato da un contorno di verdure di stagione o da un purè di patate.

Un piatto da condividere

L’agnello cacio e ova è un piatto che racchiude in sé la convivialità della Pasqua. È perfetto per essere condiviso con amici e familiari, rendendo ogni pranzo pasquale un momento speciale. La combinazione di sapori ricchi e la semplicità della preparazione lo rendono un must per chi desidera assaporare la tradizione culinaria abruzzese. Non dimenticate di accompagnare il piatto con un buon vino rosso locale per esaltare ulteriormente i sapori.