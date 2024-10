Il nuovo format di Sky Uno

Il panorama dei cooking show si arricchisce con Alforno, un format innovativo che mette a confronto il team dolce e il team salato. A partire dal 28 ottobre, Sky Uno presenterà cinque puntate in prima tv assoluta, dove i concorrenti si sfideranno in un derby del gusto, cercando di conquistare il palato dei giudici con le loro creazioni. Ogni episodio andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 18.50, offrendo un’ora di intrattenimento culinario.

Protagonisti e ricette

Il programma vedrà la partecipazione di tre esperti del settore: Renato Bosco, noto per la sua maestria nella pizza contemporanea, Stefano Cavada, un divulgatore enogastronomico di fama, e Andrea Tortora, un perfezionista della pasticceria. Questi tre protagonisti porteranno le loro diverse scuole di pensiero in cucina, creando un mix di ricette dolci e salate che metteranno alla prova le abilità dei concorrenti. Ogni partecipante dovrà presentare una ricetta per ciascun team, utilizzando lievito e cottura in forno come elementi comuni.

Il verdetto finale

La giuria, composta da esperti del settore, avrà il compito di assaporare le creazioni e assegnare i grembiuli colorati: blu per il dolce e beige per il salato. Questo sistema di valutazione renderà ogni puntata avvincente, poiché i concorrenti dovranno dimostrare non solo la loro creatività, ma anche la loro capacità di replicare ricette che possono essere facilmente realizzate a casa. La tensione cresce ad ogni assaggio, e il pubblico sarà ansioso di scoprire se il sale avrà la meglio sullo zucchero.