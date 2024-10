Scopri come preparare un delizioso secondo piatto di pesce per le feste.

Ingredienti e preparazione del dentice al forno

Il dentice al forno con porri e vongole è un piatto raffinato e semplice da preparare, perfetto per le occasioni speciali. Gli ingredienti principali sono il dentice fresco, i porri e le vongole, che insieme creano un’esplosione di sapori. Per iniziare, è fondamentale spurgare le vongole in acqua salata per almeno due ore, in modo da eliminare eventuali residui di sabbia.

La cottura delle vongole e la preparazione del pesce

In un tegame, rosolate lo scalogno tritato con olio extravergine d’oliva, un rametto di timo e una foglia di alloro. Aggiungete un bicchierino di cognac e fiammeggiatelo per esaltare i sapori. Una volta che il cognac è evaporato, unite le vongole e coprite il tegame fino a quando non si aprono. Sgusciate le vongole e filtrate il liquido di cottura, che sarà utilizzato per insaporire il dentice.

Preparazione finale e presentazione del piatto

Pulite i porri, tagliateli a rondelle e distribuiteli in una teglia da forno. Adagiatevi sopra il dentice, conditelo con sale, pepe e un rametto di maggiorana. Irrorate con un filo d’olio, vino bianco e acqua, quindi coprite con carta da forno e infornate a 200 °C per 35 minuti. Dopo aver rimosso la carta, aggiungete il liquido di cottura delle vongole e cuocete per ulteriori 5 minuti. Servite il dentice su un vassoio, accompagnato da una salsa di porri e vongole, decorando con erba cipollina per un tocco finale.