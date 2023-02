Descrizione

Se siete alla ricerca di un dessert che sia esotico, delizioso e facile da preparare, allora la ricetta dell’ananas caramellato al rum è quella che fa per voi! Questo dolce dal gusto tropicale è una delizia irresistibile per il palato, che unisce la dolcezza naturale dell’ananas e quella del caramello, all’aroma intenso del rum. La preparazione è semplice e veloce: basta tagliare l’ananas a fette, cuocerle in padella con lo zucchero e sfumare con il liquore. Provatelo come dessert con del gelato alla vaniglia o come goloso spuntino pomeridiano.