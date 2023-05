Quanto si spende per mangiare all'Antica Macelleria Cecchini in provincia di Firenze? Dove si trova, orari di apertura, specialità in menù e prezzi.

Se siete amanti della carne e vi trovate in Toscana, non potete perdervi una visita all’Antica Macelleria Cecchini, una storica macelleria situata a Panzano in Chianti, una piccola frazione del comune di Greve in Chianti, nel cuore della regione. Qui potrete incontrare Dario Cecchini, un celebre macellaio di fama internazionale, che da quasi 50 anni porta avanti l’attività di famiglia, giunta all’ottava generazione.

Nato nel 1955, Dario Cecchini ha ereditato da suo padre la bottega di famiglia in cui da 250 anni è possibile acquistare al dettaglio carni di ottima qualità, lavorate con passione e dedizione. La filosofia dell’Antica Macelleria Cecchini si basa sul valorizzare ogni parte di ogni parte dell’animale, inclusi i tagli meno pregiati, in un’ottica di rispetto della tradizione contadina e di consumo consapevole.

Nella sua bottega in via XX Luglio 11 a Panzano in Chianti, a 50 km di Firenze, si respira un’atmosfera conviviale, in pieno stile toscano.

L’Antica Macelleria Cecchini non è solo una macelleria: è anche un luogo dove si può mangiare la carne in diverse modalità, per apprezzarne il gusto e la qualità. Infatti, di fronte alla storica macelleria è presente il ristorante gestito da Dario Cecchini, suddiviso in 3 sale, ognuna dedicata a un menù diverso: Panzanese, Solociccia e Officina della Bistecca.

Scopriamo insieme quanto si spende per mangiare all’Antica Macelleria.

Antica Macelleria Cecchini: menù e prezzi

Tre menù, una sola grande protagonista: la carne di manzo, cucinata in modo diversi e servita sempre con pane toscano, sale aromatizzato alle erbe toscane, pinzimonio dell’orto, acqua e vino.

Per chi non ama la carne o vuole provare qualcosa di diverso, l’Antica Macelleria Cecchini offre anche un menù vegetariano, al prezzo equivalente al menù classico, variabile da 30 a 50 euro. Tra i piatti più rappresenativi del menù vegetariano troviamo alcuni grandi classici della cucina toscana, come la pappa al pomodoro, il buglione di verdure, i fagioli toscani all’olio extravergine e la cecina calda, servita insieme al brasato “scappato” di cipolle.

Panzanese

Il menù Panzanese è il più semplice ed economico dei tre, disponibile dal lunedì al venerdì sia a pranzo che a cena. Ha un costo fisso di 30 euro a persona e si compone di quattro portate: tartare di manzo, carpaccio di scamone, bistecca panzanese a volontà e fagioli toscani.

Solociccia

Un menù a prezzo fisso che include una degustazione a volontà delle specialità del macellaio “dal naso alla coda”. Solociccia è disponibile tutti i giorni a pranzo e ha un costo fisso di 40 euro a persona. Tra i piatti sono inclusi i crostini al ragù, il petto di manzo in salsa verde, i tenerumi in insalata e il bollito di manzo.

Officina della Bistecca

Il menù Officina della Bistecca (50€ a persona) è il più famoso e richiesto dei tre. Qui si può gustare la bistecca alla fiorentina accompagnata da fagioli toscani, patate al cartoccio e burro del Chianti, e servita insieme ad altre specialità tradizionali.