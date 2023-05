Come conservare correttamente il guacamole fatto in casa per mantenerlo fresco, cremoso e saporito per più giorni: trucchetti e consigli pratici.

Il guacamole è una salsa tipica della cucina messicana, a base di avocado, cipolla, pomodoro, succo di limone e coriandolo, che può essere preparata anche senza lime e in tante altre varianti diverse, come il guacamole di piselli. È una salsa fresca e gustosa, perfetta per accompagnare nachos, tortillas, carne o pesce.

Il guacamole si presta a essere consumato in diverse occasioni: durante un aperitivo, come antipasto con delle bruschette o come spuntino sano e nutriente: infatti, l’avocado è ricco di grassi monoinsaturi, antiossidanti e sali minerali come potassio, magnesio, zinco, manganese e fosforo. Potete prepararlo per una cena tra amici, per una serata a tema tex-mex o per un picnic, abbinato a dei grissini o dei crostini.

Ha un solo difetto: si ossida facilmente e in breve tempo perde il suo colore verde brillante. Se lo preparate in casa, dovete prestare attenzione a come lo conservate per far sì che rimanga fresco il più a lungo possibile.

Non sapete come fare? In questo articolo, vi spieghiamo passo dopo passo come conservare il guacamole fatto in casa.

Come conservare il guacamole fatto in casa

Se desiderate portare in tavola un guacamole perfettamente cremoso e saporito, vi consigliamo di prepararlo al momento utilizzando avocado maturi ma non troppo morbidi. Occorrono pochi minuti e il risultato è garantito.

Se invece avete preparato il guacamole in anticipo e volete conservare ciò che avanza, vi suggeriamo di travasarlo in un contenitore a chiusura ermetica, possibilmente in vetro, così da impedire all’aria di entrare in contatto con la salsa e di farla ossidare.

Se avete preparato il guacamole senza lime, sarà più difficile conservarlo senza che annerisca: il succo di lime o limone ha un effetto antiossidante e aiuta a mantenere il colore verde dell’avocado.

Se non avete un contenitore a chiusura ermetica a disposizione potete riporlo all’interno di una ciotola e creare una barriera protettiva coprendo la superficie del guacamole con della pellicola trasparente, facendola aderire bene alla salsa.

Potete conservare il guacamole in frigorifero per 1-2 giorni al massimo e servirlo dopo averlo tenuto a temperatura ambiente per almeno 15 minuti.