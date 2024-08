Volete preparare un bel aperitivo in casa? Scoprite idee per stuzzichini veloci e cocktail!

State organizzando un aperitivo in casa, con amici, perfetto per il periodo estivo? Allora vi serviranno alcune idee e ricette veloci per aperitivo con cocktail e stuzzichini.

Aperitivo in casa: idee per stuzzichini e cocktail

Chi è solito agli aperitivi fatti in casa sa bene che tra i migliori amici per realizzare stuzzichini veloci c’è la pasta sfoglia: un ingrediente con cui possiamo preparare praticamente di tutto. Con il salmone, con gli asparagi e con la coppia prosciutto e formaggio: pochi minuti in forno e l’aperitivo è servito. Ecco alcune idee per cocktail e stuzzichini, in casa.

Tramezzini ripieni

I tramezzini sono dei morbidi triangolini di pane in cassetta, farciti e adatti a tutte le occasioni come un aperitivo. Facili da realizzare e super versatili, possono essere proposti con ripieni sempre diversi, per andare incontro alle esigenze e i gusti di tutti.

Rustici al salmone con pasta sfoglia

Con pasta sfoglia e il salmone sono perfetti i rustici al forno molto facili da preparare, gustosi e saporiti per l’aperitivo in casa con gli amici. Per realizzare questa stuzzicante pietanza vi occorreranno pochissimi ingredienti: pasta sfoglia da comprare o realizzare in casa, salmone affumicato, robiola e granella di pistacchi.

Cestini di Pancarrè

I cestini di pancarré sono un’idea davvero originale, ideali per l’aperitivo o merenda salata. Si tratta di piccoli cestini farciti ricchi di gusto: per il ripieno potete utilizzare gli ingredienti che preferisci, anche in base a ciò che avete in frigo.

Focaccia

La più classica degli stuzzichini, la focaccia, un lievitato soffice dentro e croccante fuori realizzata con farina, acqua, lievito di birra, sale e olio extravergine di oliva, ottima da mangiare calda, da offrire agli amici durante l’aperitivo in casa.

Cocktail analcolici

Un grande classico proposto nella variante senza alcol è il mojito analcolico, preparato con il succo di lime e lo zucchero di canna, ma con due ingredienti speciali che lo rendono fresco e dissetante, potete berne tutti i bicchieri che volete!