Solitamente in estate si preferiscono aperitivi, alcolici e non, in generale cocktail dai gusti e sapori rinfrescanti, a cui si possono aggiungere cubetti di ghiaccio per renderli ancora più freschi. Ma sapete cosa sono i famosi mocktail?

Cosa sono i Mocktail, perfetti per aperitivo

Sapete cosa sono i Mocktail? Sicuramente se siete amanti degli aperitivi freschi e analcolici l’avrete già sentito. Si tratta di un’abbreviazione inglese delle parole “mock” e “cocktail” che significa “finti cocktail”. In pratica sono bevande analcoliche che negli ultimi anni sono diventate così popolari da trovare posto persino nel menu dei cocktail di molti ristoranti e bar. La parola “finto” implica che la bevanda non presenti alcun contenuto di alcol!

I mocktail, infatti, possono essere descritti come una miscela liscia di sole bevande analcoliche e possono essere preparati con un succo di frutta fresco, sciroppo, panna, erbe e spezie. I mocktail sono l’ideale per coloro che non bevono bibite alcoliche per scelta oppure perché non possono. Invece questi cocktail analcolici sono amati da persone di tutte le età e generazioni.

Sono dunque un’alternativa serale, invitante e più conviviale e adatta all’aperitivo classico rispetto ai semplici succhi di frutta, agli smoothie e ai centrifugati. Questi cocktail analcolici, se preparati con ingredienti freschi e buoni, possono essere davvero dissetanti e salutari, adatti per contrastare il caldo senza far ingrassare troppo.

Inoltre i famosi mocktail sono all’apparenza altrettanto allettanti quanto le loro versioni alcoliche, ma vi permetteranno di svegliarti senza un fastidioso mal di testa il giorno dopo!

Composti da una buona base di acqua e zucchero, sono ideali come soluzione al caldo estivo e poi si possono aggiungere spezie, agrumi quali arancia, limone o pompelmo, foglie di menta, the verde, olive, soda e altre bibite gassate.

Mocktail, cosa sono e perché sceglierli

Come detto, i cocktail diventati famosi per prima negli Stati Uniti e poi in tutto il resto del mondo, sono dei drink che sembrano alcolici per motivi estetici e di gusto, ma che invece non lo sono affatto per questo amati anche da astemi o da chi non vuole assumere alcol. Ma perché dunque sceglierli al posto di un altro drink?

Tra le motivazioni c’è la componente calorica: l’alcol apporta all’organismo circa 7 kcal per ogni grammo, quindi più di 1 g di carboidrati o di proteine che ne forniscono 4 kcal. Per i cultori della linea, in generale per chi vuole stare in forma, sorseggiare un mojito o una pina colada non è un’azione che può avvenire “a cuor leggero”!

Infine, si tratta di una scelta che sottolinea uno stile di vita trendy, soprattutto per l’immagine positiva legata all’assenza di alcol.