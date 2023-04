Quali cocktail servire durante un aperitivo fatto in casa? Drink alcolici e analcolici perfetti da sorseggiare in estate con un tagliere di stuzzichini.

Aperitivo a casa? Sì ma con il giusto stile! Se non amate la movida e ai locali affollati preferite il relax di una serata tra pochi amici o in dolce compagnia, allora siete nel posto giusto. Lasciatevi ispirare dai nostri cocktail e scegliete quali drink preparare per rendere memorabile il vostro aperitivo o apericena. Naturalmente, ricordate di non far mancare in tavola dei gustosi stuzzichini e via: che il weekend abbia inizio!

Aperitivo: quali cocktail preparare?

È la prima volta che organizzate un aperitivo in casa e volete farvi trovare preparati di tutto punto per fare un figurone con i vostri ospiti? O semplicemente siete stanchi di servire sempre il solito Spritz e cercate nuove fonti d’ispirazione?

Vi proponiamo una selezione dei cocktail più amati di sempre, dai classici drink alcolici famosi in tutto il mondo, come il Mojito e il Gin Fizz, perfetti per dare il via alla stagione estiva con brio e freschezza, ai cocktail analcolici da poter sorseggiare in tutta spensieratezza.

Se non avete mai preparato un cocktail in vita volta, non preoccupatevi: troverete allegati tutti i link alle singole ricette spiegate passo dopo passo, così da poterle eseguire in tutta semplicità.

Cocktail alcolici

La rosa di cocktail alcolici tra cui scegliere per un fresco aperitivo estivo è davvero ampia. Ecco alcune proposte semplici, aromatiche e d’effetto, perfette eventualmente anche da servire come after dinner.

Mojito

Il Mojito è tra i cocktail più consumati, specialmente in estate, grazie alla sua freschissima miscela di rum, menta e lime, diluita con acqua frizzante. Se non amate la menta o vi piace sperimentare nuove combinazioni, provarlo nella variante al basilico o aromatizzato al cocco.

Cardinale

Il Cardinale è un cocktail tutto Italiano, nato durante gli anni ’50 ma sempre attuale. Si prepara con una miscela di gin, vermouth dry e Campari, è molto simile al Negroni ed è perfetto per chi ama i drink dal gusto intenso.

Southside

Preferite i sapori freschi e aromatici? Il Southside è perfetto, grazie alla sua miscela inebriante di gin, succo di limone e menta fresca. Si tratta di un cocktail originario di Chicago ideale da sorseggiare in estate anche nella versione Fizz con l’aggiunta di soda.

Gimlet

Cercate qualcosa di più semplice? Con soli due ingredienti, gin e Lime Cordial, potete preparare il Gimlet: un cocktail fresco e aromatico che venne probabilmente inventato a fine ‘800 dal medico britannico Sir Thomas Gimelette, da cui prende il nome.

Paloma

Volete preparare un long drink dal gusto estivo e lievemente esotico? Vi consigliamo il Paloma: un cocktail a base di soda al pompelmo, succo di lime e tequila, leggermente frizzantino e perfetto da sorseggiare al tramonto.

Gin Fizz

Un classico che non delude mai? Il Gin Fizz naturalmente: un cocktail a base di soda, gin e succo di limone, molto simile al Gin Lemon e al Gin Tonic, che potete provare nella briosa versione ai mirtilli rossi.

Cocktail analcolici

Non consumate alcol o semplicemente preferite tenervi leggeri? Sappiate che il mondo dei cocktail analcolici è davvero vasto e ricco di sorprese. I drink senza alcol sono freschi, colorati e saporiti, doppiamente dissetanti e adatti a tutti.

San Francisco

Se cercate un cocktail analcolico dal gusto acceso, che non abbia nulla da invidiare ai drink alcolici, provate il San Francisco: un’inebriante miscela di succhi di frutta (arancia, pompelmo e ananas), arricchita con l’aggiunta di granatina e soda.

Virgin Bellini

Il Virgin Bellini è una variante analcolica del classico Bellini, che nella sua versione originale si prepara con spumante e purea di pesche. È un cocktail fresco e dissetante, a base di succo di pompelmo e zenzero.

Sangria analcolica

La sangria è la famosa bevanda di origini spagnole che si prepara con frutta e vino. Se volete godervela senza pensieri in versione analcolica, vi basterà sostituire il vino con succo di mela e succo d’uva.

Cocktail all’anguria

Il cocktail all’anguria è il drink perfetto da sorseggiare nelle afose giornate di luglio e agosto. Dissetante, dolce e leggermente frizzante: proprio ciò che ci vuole per rivitalizzarsi in estate!