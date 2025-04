Ingredienti per asparagi al forno

Per preparare gli asparagi al forno con prosciutto cotto e fontina, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

500 g di asparagi freschi

150 g di prosciutto cotto

200 g di fontina

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Parmigiano grattugiato (facoltativo)

Preparazione degli asparagi al forno

Iniziate la preparazione degli asparagi al forno lavando accuratamente gli asparagi e rimuovendo la parte legnosa del gambo. Preriscaldate il forno a 200°C. In una teglia, disponete gli asparagi in modo uniforme, condite con un filo d’olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Cuocete in forno per circa 10-15 minuti, fino a quando non saranno teneri ma ancora croccanti.

Nel frattempo, tagliate il prosciutto cotto e la fontina a fette. Dopo aver cotto gli asparagi, estraeteli dal forno e distribuite le fette di prosciutto e fontina sopra gli asparagi. Rimettete in forno per ulteriori 5-10 minuti, fino a quando la fontina non si sarà sciolta e avrà formato una crosticina dorata.

Varianti e suggerimenti

Questa ricetta può essere personalizzata in vari modi. Ad esempio, potete aggiungere una besciamella per rendere il piatto ancora più cremoso e ricco di sapore. Un’altra idea è quella di preparare una torta salata con asparagi, che può essere un’ottima soluzione per un pranzo veloce o una cena informale. Non dimenticate di conservare gli avanzi: gli asparagi al forno possono essere riposti in un contenitore ermetico in frigorifero e consumati entro un paio di giorni.

Infine, per un antipasto fresco e primaverile, provate a preparare delle bruschette con asparagi, hummus e zucchine. Sono perfette per accompagnare un aperitivo con amici durante la bella stagione.