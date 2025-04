Un festival dedicato agli ecosistemi acquatici

Dal 8 all’, il Porto Antico di Genova ospiterà la dodicesima edizione di Slow Fish, un festival che celebra gli ecosistemi acquatici e i mestieri del mare. Questo evento, che si svolge ogni due anni, riunisce pescatori, produttori di olio extravergine, vinificatori e chef, tutti uniti dalla passione per il mare e la sostenibilità. L’obiettivo principale di questa edizione è quello di esplorare il futuro della pesca e il ruolo cruciale dei giovani nel rendere questa professione più sostenibile.

Focus sulla mitilicoltura e sulle specie aliene

Uno dei temi centrali di Slow Fish 2025 sarà la mitilicoltura, una pratica di acquacoltura ecocompatibile che, però, si trova a fronteggiare sfide significative a causa della crisi climatica e del riscaldamento delle acque. Durante il festival, esperti e operatori del settore discuteranno delle strategie per affrontare queste problematiche e garantire un futuro sostenibile per le comunità di pescatori. Inoltre, verranno presentate testimonianze di chi sta cercando di reinventare la filiera della pesca, in particolare in relazione alle specie aliene che hanno modificato l’ecosistema marino.

Eventi imperdibili e opportunità di networking

Il programma di Slow Fish 2025 è ricco di eventi, tra cui showcooking, laboratori del gusto e incontri con esperti del settore. Piazza delle Feste diventerà il cuore pulsante del festival, ospitando il Mercato di Slow Fish, dove i visitatori potranno incontrare produttori provenienti da tutta Italia e scoprire i Presidi chiocciolati. Non mancheranno anche aree dedicate a food truck e birre artigianali, offrendo un’esperienza gastronomica unica. Tra i protagonisti, il tonno rosso della penisola del Sulcis e il nuovo Presidio della bottarga di Cabras, simboli di una pesca selettiva e sostenibile.