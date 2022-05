Descrizione

Gli asparagi in padella light sono un contorno semplicissimo da preparare e pronto da portare in tavola in pochi minuti, ottimo da gustare con del pane tostato o utilizzare come condimento per delle sfiziose bruschette rustiche da servire come antipasto. Si cucinano con pochissimo olio extravergine d’oliva e con l’aggiunta del vino bianco, che li rende ancor più aromatici e saporiti. Provateli anche con aglio o con della salsa di soia.