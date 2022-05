Descrizione

Gli asparagi alla parmigiana cotti in forno sono un gustoso e stuzzicante contorno primaverile, semplicissimo da cucinare, veloce e adatto a innumerevoli occasione. Potete preparare questa ricetta utilizzando gli asparagi coltivati, oppure quelli selvatici, il cui gusto è ancora più intenso e stuzzicante. Gli unici ingredienti che occorrono sono parmigiano e burro, a cui potete aggiungere anche della besciamella per dare un tocco di cremosità in più al piatto.