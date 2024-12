Il contesto economico attuale

Il 2024 si sta rivelando un anno particolarmente difficile per l’economia italiana, con un aumento costante dei prezzi che sta mettendo a dura prova le famiglie. Secondo l’ultimo rapporto dell’Ismea, i rincari riguardano diversi settori, in particolare quello alimentare, dove i consumatori stanno affrontando un incremento significativo dei costi. Le tensioni geopolitiche, in particolare quelle legate alla Russia e al Medio Oriente, hanno avuto un impatto diretto sui prezzi dell’energia, aggravando ulteriormente la situazione.

Aumenti nei settori chiave

Tra i settori più colpiti, la carne ha registrato aumenti allarmanti, con un incremento del 16% per i bovini e del 6% per i vitelloni da macello. Questi aumenti sono attribuibili a difficoltà di approvvigionamento dei mangimi e alla crescente concorrenza internazionale. Al contrario, il mercato delle carni avicole si è mantenuto relativamente stabile, offrendo un po’ di sollievo ai consumatori.

Non solo la carne, ma anche i cereali hanno visto un aumento dei prezzi, complicato da problemi di approvvigionamento. Anche se ci sono state diminuzioni rispetto al 2023, frutta e verdura hanno subito un incremento di prezzo, contribuendo a un quadro economico sempre più preoccupante per le famiglie italiane.

Le esportazioni italiane: un lato positivo

Nonostante le difficoltà interne, il settore agroalimentare italiano continua a brillare sui mercati esteri. Le esportazioni di cibo e bevande sono aumentate del 7,6% nei primi mesi del 2024, con prodotti come vino, pasta e olio che guidano la crescita. Questo trend positivo, tuttavia, è minacciato da potenziali dazi commerciali, come quelli promessi dall’ex presidente Donald Trump, che potrebbero influenzare negativamente le vendite all’estero.

In sintesi, mentre il carrello della spesa degli italiani si fa sempre più pesante, il settore agroalimentare mostra segnali di resilienza sui mercati internazionali. È fondamentale monitorare l’evoluzione di questa situazione, poiché le scelte politiche e le dinamiche di mercato continueranno a influenzare il potere d’acquisto delle famiglie italiane.