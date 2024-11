Scopri come i costi dei dolci natalizi stanno influenzando le scelte dei consumatori in Italia.

Il caro prezzi dei dolci natalizi

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, i consumatori italiani si trovano a fronteggiare un aumento significativo dei prezzi dei dolci tradizionali. Secondo un recente studio del Codacons, i costi di panettoni, pandori e torroni sono aumentati notevolmente rispetto all’anno precedente, rendendo questi dolci un vero e proprio lusso per molte famiglie. I dati rivelano che il cioccolato, ingrediente fondamentale per molti dolci, ha visto un incremento dei prezzi del 30%, con punte che arrivano fino al 53% in alcune catene commerciali.

Le cause dell’aumento dei prezzi

La principale causa di questo aumento è da ricercare nei costi esorbitanti del cacao, che ha raggiunto i 12.000 dollari per tonnellata. Questo incremento è dovuto a diversi fattori, tra cui il riscaldamento globale che ha impattato negativamente sulle coltivazioni e una domanda crescente di cacao a livello globale. Di conseguenza, il cioccolato sta diventando un ingrediente sempre più costoso, influenzando i prezzi di dolci come panettoni e pandori, che spesso vengono farciti o glassati con cioccolato.

Le scelte dei consumatori

Nonostante i rincari, i consumatori italiani hanno a disposizione una vasta gamma di opzioni. I prezzi dei panettoni e pandori variano notevolmente a seconda della qualità e del marchio. Per i prodotti industriali, il prezzo medio si aggira tra i 5 e i 7 euro, mentre i prodotti di alta gamma possono arrivare fino a 14 euro. I marchi dei supermercati offrono alternative più economiche, con prezzi che oscillano tra i 3,50 e i 5 euro. Tuttavia, i dolci artigianali, specialmente i panettoni, possono costare anche più di 30 euro, arrivando fino a 60 euro per quelli firmati da chef rinomati.

Un settore strategico per l’economia italiana

Il mercato dei dolci natalizi rappresenta un settore strategico per l’economia italiana, con un valore annuo di circa 700 milioni di euro e quasi 100.000 tonnellate di prodotti realizzati dai principali attori industriali. Nonostante i rincari, la passione per i dolci natalizi rimane forte, e sempre più cuochi stanno scegliendo di produrre i loro lievitati in laboratori di fiducia, ottenendo risultati di alta qualità. Questo trend potrebbe influenzare le scelte dei consumatori, che potrebbero optare per prodotti artigianali, nonostante il costo più elevato.