Il rincaro dell’olio extravergine di oliva

Negli ultimi tre anni, il costo dell’olio extravergine di oliva ha subito un’impennata senza precedenti, passando da meno di 4 euro a oltre 9 euro al litro. Questo aumento, segnalato da Altroconsumo, ha colpito in particolare i prodotti più economici, che hanno visto rincari superiori all’80%. La situazione attuale ha reso l’olio extravergine di oliva una delle voci più onerose nel carrello della spesa degli italiani.

Analisi dei prezzi e delle promozioni

Secondo i dati raccolti da Altroconsumo, il prezzo medio dell’olio è aumentato drasticamente dal 2019 ad oggi. A gennaio 2019, il prezzo medio per una bottiglia da 1 litro era inferiore ai 4 euro, mentre ad agosto 2024 ha superato i 9 euro. Questo rappresenta un incremento del 32% rispetto ad agosto 2023 e un impressionante 112% rispetto ad agosto 2021. Le promozioni, che in passato offrivano sconti medi del 30%, sono ora scese al 15%, rendendo sempre più difficile per i consumatori risparmiare.

Strategie per risparmiare sull’olio extravergine di oliva

In un contesto di prezzi in continua crescita, Altroconsumo suggerisce di consultare i risultati dei test comparativi per individuare gli oli con il miglior rapporto qualità-prezzo. È fondamentale prestare attenzione alle etichette e scegliere oli che offrano un buon equilibrio tra costo e qualità. Inoltre, è consigliabile monitorare le offerte nei supermercati e nei discount, poiché i prezzi possono variare notevolmente da un punto vendita all’altro. Infine, considerare l’acquisto di oli di marca meno conosciuta potrebbe rivelarsi una strategia vantaggiosa per risparmiare senza compromettere la qualità.