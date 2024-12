Un Natale all’insegna della frutta locale

A pochi giorni dal Natale, le tavole degli italiani si preparano a ricevere i tradizionali piatti festivi. Tuttavia, quest’anno si prevede una diminuzione significativa nella richiesta di frutta esotica. Secondo Carmine Montemurro, responsabile della frutta secca per l’ingrosso ortofrutticolo Fe.Vi Frutta di Policoro, si stima un calo delle prenotazioni di circa il 15-20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo cambiamento è attribuibile a diversi fattori, tra cui l’inflazione e l’aumento dei costi delle bollette invernali, che stanno influenzando le spese alimentari delle famiglie italiane.

La frutta esotica in calo

Tradizionalmente, la domanda di frutta esotica inizia a crescere a dicembre, raggiungendo il picco nei giorni immediatamente precedenti al Natale. Tuttavia, quest’anno, gli esperti segnalano un interesse ridotto per articoli come rambutan, mango e papaya. Le famiglie sembrano preferire prodotti locali, riflettendo una maggiore attenzione al bilancio domestico. Nonostante ciò, la frutta esotica rimane un elemento desiderato durante le festività, anche se in quantità minori rispetto al passato.

Il trionfo della frutta secca

In contrasto con la frutta esotica, la frutta secca sta vivendo un momento di grande popolarità. Noci, mandorle, pistacchi e arachidi sono tra i prodotti più richiesti. Montemurro ha notato un incremento degli ordini per le noci californiane, con tre container recentemente arrivati nel magazzino, per un totale di 60 tonnellate disponibili. Questo dimostra che, nonostante le difficoltà economiche, le famiglie italiane continuano a investire in prodotti di qualità per le loro celebrazioni natalizie.

Un futuro incerto ma ottimista

Nonostante le sfide attuali, gli esperti rimangono ottimisti riguardo al futuro del mercato ortofrutticolo. Le festività natalizie potrebbero portare a un miglioramento della situazione economica, incoraggiando un ritorno alla normalità nelle scelte alimentari. La frutta secca, in particolare, potrebbe diventare un protagonista indiscusso delle tavole italiane, mentre la frutta esotica potrebbe continuare a essere un’opzione per chi cerca qualcosa di diverso durante le festività.