La semifinale di Bake Off Italia 2024

Il 6 dicembre si è svolta la semifinale di Bake Off Italia 2024, un evento ricco di emozioni e colpi di scena. Il programma, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros Discovery, ha visto i concorrenti affrontare prove impegnative per conquistare un posto nella finale. I quattro semifinalisti, Federica, Giulia, Claudio e Liza, hanno dato il massimo per ottenere uno dei quattro golden ticket che garantivano l’accesso diretto all’ultima fase del concorso.

Le prove affrontate dai concorrenti

La serata è iniziata con l’annuncio che il migliore di ogni prova avrebbe ricevuto un golden ticket. La tensione era palpabile mentre i giudici osservavano attentamente le creazioni dei concorrenti. Nella prova creativa, i partecipanti hanno dovuto dimostrare la loro visione artistica preparando un dolce al piatto, rivisitando un grande classico della pasticceria. Federica ha brillato in questa prova, guadagnandosi il primo golden ticket.

Successivamente, i concorrenti hanno affrontato la prova tecnica, una sfida estremamente difficile proposta dal Maestro Pasticciere Iginio Massari. La torta moderna richiesta ha messo alla prova le abilità tecniche e la precisione dei partecipanti. Giulia ha dimostrato grande maestria e si è aggiudicata il secondo golden ticket. Infine, nella prova sorpresa, i concorrenti hanno dovuto allestire un banchetto di dolci per un galà, dove Liza ha conquistato il terzo golden ticket. Alla fine della serata, Claudio ha ricevuto l’ultimo golden ticket, completando così il quartetto dei finalisti.

I finalisti di Bake Off Italia 2024

I quattro finalisti di questa dodicesima edizione sono: Federica, Giulia, Liza e Claudio. Ognuno di loro ha una storia unica e una passione per la pasticceria che li ha portati a partecipare a questo prestigioso programma. Federica, chimica di professione, è una pasticcera per passione e cerca di trovare il suo spazio nel mondo della pasticceria. Giulia, ex arredatrice, ha deciso di seguire il suo sogno di diventare pasticcera dopo la maternità. Claudio, tecnico formulatore di vernici, ha sempre avuto una passione per la pasticceria, mentre Liza, manager di moda, vuole dimostrare che le passioni possono coesistere con la vita lavorativa di una madre.

Ricetta esclusiva di Iginio Massari

In esclusiva per i fan di Bake Off, ecco la ricetta della prova tecnica di Iginio Massari: una torta moderna con base di croccante di mandorle e cioccolato fondente, mousse di amarene e yogurt, e una glassatura lucida di colore viola. Questa ricetta rappresenta un vero e proprio viaggio nel mondo della pasticceria, dove ogni elemento deve essere perfettamente bilanciato per creare un dolce straordinario.

Non resta che attendere la finale del 13 dicembre su Real Time e in streaming su Discovery +, per scoprire chi sarà il vincitore di Bake Off Italia 2024!