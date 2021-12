Descrizione

I biscotti alla curcuma sono dei golosi e morbidi dolcetti speziati, dal sapore e profumo aromatico, ideali da gustare come snack dolce in ogni momento della giornata, dalla colazione alla merenda. Si preparano in pochi attimi e hanno un’aspetto irresistibilmente invitante, merito della curcuma, che dona all’impasto un colore giallo intenso.