Biscotti ai fiocchi d’avena: ricetta senza glutine e senza latte

Descrizione

Le ricette con troppi senza non vi convincono? Provate i nostri biscotti ai fiocchi d’avena e cambierete idea: sono senza glutine, senza latte e senza uova, ma hanno un sapore così delizioso da far invidia a molti altri dolci tradizionali. Questi sfiziosi e fragranti frollini vegani si preparano in una manciata di minuti con ingredienti sani e nutrienti, come l’uvetta e le mandorle tostate, che potete sostituire in toto o in parte con altra frutta secca, come nocciole, noci o pistacchi. Provateli a colazione o a merenda con un tè, una tazza di latte vegetale o sbriciolati nello yogurt di soia.