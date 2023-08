Descrizione

Le brioche siciliane col tuppo sono dei dolci lievitati tipici della pasticceria siciliana, che si contraddistinguono per la loro forma a tondeggiante, sormontata da una piccola pallina. Il loro nome deriva proprio dal termine dialettale tuppo, che indica l’acconciatura tradizionale delle donne siciliane, che un tempo tenevano i capelli raccolti in uno chignon basso. Le brioche siciliane col tuppo sono soffici, profumate e leggermente dolci, e possono essere gustate in diversi modi: da sole, con marmellata o crema pasticcera, o ancora con la granita o il gelato, per una colazione o una merenda golosa e rinfrescante. Scoprite come prepararle in modo facile e veloce!