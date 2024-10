Scopri come preparare un delizioso budino di riso con un tocco di cedro candito.

Ingredienti per il budino di riso

Per preparare un budino di riso con cedro candito per 12 persone, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

1 litro di latte

300 g di riso

100 g di zucchero

100 g di cedro candito

100 g di mandorle tritate

5 uova

1 scorza di limone grattugiata

1/2 bicchiere di liquore a piacere

1 cucchiaino di vanillina

Preparazione del budino di riso

Inizia versando il latte in una casseruola e portalo a bollore. Aggiungi il riso, la scorza di limone grattugiata, la vanillina, le mandorle e il cedro tritati. Cuoci lentamente, mescolando, finché il composto non raggiunge la consistenza di una crema densa. Questo passaggio è fondamentale per ottenere un budino cremoso e saporito.

Dopo aver cotto il riso, lascia raffreddare il composto. Una volta freddo, incorpora le uova sbattute, 200 g di zucchero e il liquore. Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo.

Caramello e cottura

Per il caramello, cuoci 100 g di zucchero con 1 cucchiaino di acqua in un pentolino, fino a ottenere un caramello chiaro. Rivesti due stampi da plum cake (20×11 cm) con carta da forno e versa il caramello sul fondo. Successivamente, aggiungi il composto di riso.

Inforna a 170 °C per 45-50 minuti. Una volta cotto, sforna e lascia raffreddare completamente. Questo passaggio è cruciale per permettere al budino di mantenere la forma al momento di sformarlo.

Servire il budino di riso

Dopo aver lasciato raffreddare il budino, sformalo delicatamente. Puoi servirlo così com’è o accompagnarlo con una salsa di frutti di bosco o panna montata per un tocco extra di dolcezza. Questo budino di riso con cedro candito è perfetto per concludere un pasto in modo elegante e gustoso.

Scopri anche altre varianti di budino di riso, come il budino di riso fiorentino o il budino di riso con uvetta e cedro, per arricchire il tuo repertorio di dolci tradizionali italiani.