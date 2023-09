Se siete alla ricerca di un ristorante elegante e raffinato in cui poter gustare dell’ottimo pesce fresco a Milano, segnatevi questo indirizzo: via Piero della Francesca 64. Qui, nell’ex storica stazione ferroviaria in stile liberty in disuso dal 2003, si trova uno dei locali più esclusivi di Milano, La Bullona, inaugurato nel 2018 in seguito a un’attenta opera di restauro voluta dall’imprenditore Pino Scalise, che ha trasformato l’edificio ormai abbandonato in un ristorante dal design moderno e contemporaneo. Scopriamo insieme quali piatti sono presenti nel menù e quanto si spende in media per una cena.

La location

La Bullona si presenta come un luogo dal fascino unico, dove si respira la storia e l’atmosfera di una Milano d’altri tempi, ma anche la modernità e la vitalità di una città in continua evoluzione. L’opera di restauro ha mantenuto alcuni segni distintivi dello storico edificio, tra cui la scritta “Ferrovie Nord Milano” sulla facciata. Il ristorante, illuminato da ampie vetrate e moderni lucernari, dispone anche di una sala bar, in cui intrattenersi nel dopo cena. La Bullona apre tutti i giorni esclusivamente la sera: dalla domenica al mercoledì dalle 20:00 all 02:00, e dal giovedì al sabato dalle 20:00 alle 03.00. La prenotazione è obbligatoria.

Il menù

La Bullona è un ristorante che sa conquistare i palati più esigenti, grazie alla qualità delle materie prime, in particolar modo del pesce fresco. Il menù propone piatti della cucina italiana, ma è il crudo di pesce la vera specialità della casa: coquillage (ricci, ostriche, capesante, tartufi di mare), gamberi, tartare, caviale servito con crostini e plateau misti, componibili anche su richiesta.

Il menù prosegue con gli antipasti (bruschette, crostini e toquitas servite con salmone, acciughe, capasante e piovra affumicata) e i primi piatti, come il tradizionale pacchero al ragù di mare, gli spaghetti all’astice e specialità gourmet come i tagliolini con gamberi, basilico e granella di mandorle.

I secondi piatti contemplano un’ampia varietà di pesci, crostacei e molluschi diversi, cucinati a regola d’arte. Ogni piatto è curato nel dettaglio, dalla presentazione al sapore, per offrire un’esperienza gastronomica indimenticabile. Dall’insalata di crostacei con carciofi al vapore, alla rana pescatrice in zuppa piccantina, si prosegue con i gustosi gamberi Carabineos alla griglia e il rombo al forno in crosta di patate affumicate.

Il menù include anche diversi tempura di verdure, contorni e dessert preparati dal maestro pasticcere Vincenzo Santoro.

I prezzi, data l’esclusività del locale e la qualità dei piatti e delle materie prime, sono piuttosto elevati: per una cena si spendono più di 100 euro a persona.