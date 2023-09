Le compresse sono una delle forme farmaceutiche più diffuse e utilizzate, ma richiedono alcune precauzioni per essere conservate in modo corretto e sicuro. In questo articolo vediamo come conservare correttamente le compresse fuori dal blister, sia intere che tagliate, e quali sono i rischi da evitare.

Quando si possono togliere le compresse dal blister?

Il blister ha il compito di proteggere le compresse da agenti esterni come luce, calore, umidità, ossigeno e microrganismi, che possono degradare i principi attivi e causare reazioni chimiche o fisiche indesiderate. Inoltre, garantisce la sterilità delle compresse, evitando il rischio di contaminazioni.

Le compresse andrebbero conservate nel blister integro fino al momento dell’uso, per preservarne le caratteristiche e la sicurezza, tuttavia, ci sono alcune situazioni in cui si può rendersi necessario o utile rimuovere le compresse dal blister in anticipo.

Uno dei casi più frequenti è quello in cui occorra dividere una compressa in due o più parti, per adattare la dose al proprio fabbisogno. In tal caso, è sempre bene accertarsi che la compressa in questione sia divisibile, consultando il foglio illustrativo.

Capita anche di dover portare con sé una quantità limitata di compresse. Il metodo più sicuro consiste nel ritagliare il blister attorno alla compressa. Se ciò non dovesse essere possibile, vediamo come fare per garantire una corretta conservazione.

Come conservare le compresse fuori dal blister?

Conservare correttamente le compresse fuori dal blister è importante per evitare contaminazioni garantire la sicurezza e la massima efficacia del farmaco. Consigliamo di riporre le compresse in un contenitore ermetico perfettamente pulito o asciutto, possibilmente in vetro o plastica trasparente, così da poter identificare facilmente il contenuto. In commercio si trovano degli appositi contenitori per farmaci e integratori, suddivisi pratici in compartimenti. Evitate di mischiare compresse di farmaci diversi.

Ricordate di annotare il nome del farmaco, la data e la scadenza. Le compresse tagliate hanno una durata limitata, solitamente indicata sul foglio illustrativo (in ogni caso si consiglia di non superare le 48 ore). Riponete il contenitore in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce diretta.