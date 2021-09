Descrizione

I burger di fagioli neri e avocado sono dei gustosi medaglioni proteici e ricchi di gusto, ideali da servire come secondo piatto con un contorno. Sono semplici da preparare e ottimi da proporre come alternativa vegana ai burger di carne, ma non solo: potreste anche prendere spunto da questa ricetta per cucinare i legumi in modo più sfizioso, così da renderli graditi anche ai più piccoli.