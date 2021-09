Descrizione

I dinner rolls sono dei soffici e deliziosi panini al burro di origine americana, spesso serviti a colazione, durante un brunch o un aperitivo in versione sia dolce che salata. Sono irresistibilmente morbidi e delicati, ideali da abbinare a confetture e creme dolci, ma anche a salumi, formaggi e mousse salate. Scoprite come prepararli in casa seguendo le nostre semplici indicazioni.