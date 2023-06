Come preparare le squisite seppie alla griglia marinate e impanate con pangrattato: un secondo piatto sfizioso e saporito, perfetto da gustare in estate.

Come preparare in padella i deliziosi filetti di pesce all’acqua pazza con pomodorini, aglio e vino bianco: un secondo estivo leggero e saporito.

Come preparare le gustose polpette di fave secche cotte al forno: una ricetta vegana, sfiziosa e proteica, ideale da servire come secondo piatto.

Come preparare la gustosa insalata di pollo fredda senza maionese: una ricetta semplice, veloce e saporita, perfetta anche per un pranzo fuori casa.

Come preparare le squisite tortillas ripiene di carne macinata e peperoni: una ricetta in stile messicano, stuzzicante e ricca di gusto.

Come preparare la baguette ripiena di salsiccia e stracchino cotta al forno: una ricetta rustica e saporita, ideale da servire come antipasto.

Come preparare il tonno al sesamo cotto in padella: una ricetta semplice, veloce e saporita, perfetta da portare in tavola anche in un’occasione speciale.