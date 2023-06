Descrizione

Vorreste provare a preparare in casa il gelato ma non avete la gelatiera? Nessun problema! Con soli tre ingredienti potete ricreare un cremosissimo gelato al pistacchio artigianale, da gustare quando preferite: a merenda, come dessert a fine pasto o durante una calda sera d’estate. Tutto ciò che occorre per dare vita a questo gelato fatto in casa è la panna da montare, la crema spalamabile al pistacchio e il latte condensato. Seguite passo dopo passo il procedimento e scoprite quanto è semplice da preparare, anche senza gelatiera!