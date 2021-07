Descrizione

I fiori di zucca al forno sono un antipasto sfizioso e ricco di gusto, ottimo da portare in tavola in primavera e in estate. Per preparare questa ricetta abbiamo ci siamo ispirati alla cucina greca: con il loro gustoso ripieno di feta, pomodori secchi e olive, i nostri fiori di zucca gratinati vi conquisteranno al primo assaggio!