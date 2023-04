Liquore alla liquirizia fatto in casa: ricetta originale calabrese

Descrizione

Il liquore alla liquirizia è una specialità tipica della cucina calabrese, molto semplice da preparare in casa. Se amate i liquori dal sapore intenso, questo è l’ideale: un digestivo aromatico ideale da servire a fine pasto o conservare per le grandi occasioni. Si può preparare sia con la liquirizia pura in pasticche, sia con la liquirizia in polvere, con la sola aggiunta dello sciroppo di zucchero e alcol. Curiosi di provarlo? Vi spieghiamo come prepararlo in casa in pochissimi minuti.