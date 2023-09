Ristorante Casa del Prosciutto a Fiesole: menù e prezzi

Se vi trovate in Toscana e cercate un ristorante tipico in cui gustare i piatti della tradizione, in un’atmosfera accogliente e familiare, potete prenotare una cena alla Casa del Prosciutto a Fiesole, a pochi chilometri da Firenze.

Dal 1964, la trattoria Casa del Prosciutto propone una cucina casalinga e genuina, basata su ingredienti di qualità e saldamente ancorata alla tradizione. Il nome del ristorante deriva dalla specialità della casa: il prosciutto, che viene tagliato a mano e servito in vari modi, come antipasto, secondo piatto o condimento per la pasta.

Naturalmente, il menù non offre solo piatti a base di prosciutto, ma tante altre specialità tipiche della cucina toscana, tra cui le pappardelle al ragù di lepre, la bistecca alla fiorentina e i biscotti di Prato con il vin santo.

Proseguite la lettura di questo articolo per scoprire quali altri piatti sono presenti in menù e quanto si spende in media per mangiare alla Casa del Prosciutto.

Location

Il ristorante Casa del Prosciutto è una trattoria che si contraddistingue per il suo ambiente rustico e accogliente, dove si respira un’aria di casa e di convivialità. Si trova in via dei Bosconi 58, a circa 8 km dal centro di Fiesole. Apre tutti i giorni sia a pranzo che a cena, tranne il martedì (giorno di chiusura) e il mercoledì (aperto esclusivamente a cena). Il ristorante dispone anche di un giardino, in cui poter mangiare all’aperto nelle belle giornate.

Menù e prezzi

Mangiare alla Casa del Prosciutto ha un costo medio di circa 30-40 euro a persona, a seconda dei piatti che si scelgono. Il ristorante offre un menù vario e abbondante, con antipasti, primi, secondi, contorni, formaggi e dolci tipici della cucina toscana.

Gli antipasti sono il primo assaggio della cucina toscana che vi propone il ristorante Casa del Prosciutto. Potete scegliere tra diversi affettati (prosciutto, salame e finocchiona), oppure per dei crostini serviti con fegatini di pollo, carne macinata e verdure. Se desiderate optare per un antipasto vegano, potete ordinare la classica fettuta, che consiste in fette di pane toscano abbrustolito alla griglia , condite con aglio e olio o con pomodoro fresco.

Con i primi piatti si entra nel cuore della cucina toscana. La trattoria Casa del Prosciutto propone una selezione di tutte le specialità tradizionali più amate di sempre, tra cui la pappa al pomodoro, le lasagne al forno, i ravioli ripieni di ricotta e spinaci, i tortelli di patate e le pappardelle al sugo di lepre. Come primo piatto vegano, si può optare per le tagliatelle all’ortolana e la pasta alla carrettiera con peperoncino, pomodoro e aglio.

I secondi piatti sono il punto cardine della tradizione toscana, e si incentrano in particolare sulla carne cotta alla griglia, in padella o al forno. Potete scegliere tra varie specialità a base di carne bovina, come la bistecca alla fiorentina, il filetto di manzo e la tagliata con rucola, oppure optare per un secondo a base di carni bianche, come il pollo alla borraccina e il pollo e coniglio fritto. La Casa del Prosciutto propone anche dei piatti rustici come il piccione cotto alla griglia, la rosticciata con salsiccia e l’agnello alla griglia. Come secondo vegetariano viene proposta la fresca e gustosa insalata caprese e gli spiedini di mozzarella.