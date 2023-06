Descrizione

La carbonara di zucchine e speck è una variante dei classici spaghetti alla carbonara, che con l’aiuto del Bimby TM6 si prepara in pochissimo tempo e con il minimo sforzo. Così come la tradizionale carbonara, si realizza con tuorli d’uovo e pecorino, a cui si aggiungono le zucchine in crema e lo speck croccante al posto del guanciale. La carbonara di zucchine e speck è un primo piatto cremoso e saporito, che vi conquisterà con il suo equilibrio di sapori, tra cui la dolcezza delle zucchine e la sapidità dello speck. Potete per una cena improvvisata o per una domenica in famiglia, nonché ogni qualvolta abbiate voglia di qualcosa di goloso e stuzzicante.