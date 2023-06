Come conservare i peperoni in barattolo al naturale: consigli e accorgimenti da rispettare per una corretta preparazione e una conservazione ottimale.

I peperoni sono tra le verdure più amate dell’estate, ideali da portare in tavola in mille modi diversi, non solo come contorno, ma anche come antipasto o condimento per pasta, riso e torte salate. Gustosi, colorati e genuini: i peperoni sono una preziosa fonte di vitamine, sali minerali, antiossidanti e fibre. Si possono consumare crudi in insalata, salatati in padella, cotti al forno, ripieni, in umido e in agrodolce come antipasto da abbinare a delle croccanti bruschette. Se volete gustarli tutto l’anno, preservandone la naturalezza e il sapore autentico, potete anche conservarli sottovuoto.

Conservare i peperoni in barattoli al naturale è un metodo semplice ed efficace per averli a disposizione tutto l’anno e poterli utilizzare all’occorrenza per preparare qualsiasi piatto: da un semplice contorno a un sugo sfizioso per la pasta. Conservandoli al naturale sottovuoto eviterete di aggiungere olio o altri condimenti come l’aceto che inevitabilmente ne alternano il gusto.

Come conservare i peperoni al naturale

Per conservare i peperoni al naturale sottovuoto sono indispensabili i vasetti in vetro con tappo ermetico: potete utilizzare dei vasetti riciclati, mentre i coperchi è fondamentale che siano nuovi. Per 2 kg di peperoni occorrono circa 4 vasetti di medie dimensioni.

Sterilizzate i vasetti e i coperchi facendoli bollire in abbondante acqua per almeno 30 minuti e nel frattempo arrostite i peperoni in forno. A cottura ultimata, trasferiteli all’interno di un sacchetto a chiusura ermetica e lasciateli intiepidire.

Una volta tiepidi, spellateli, eliminate i semi e tagliateli a striscioline o a pezzetti. Trasferiteli nei vasetti sterilizzati e completamente asciutti, unite anche il loro sughetto e chiudeteli ermeticamente con gli appositi coperchi.

Procedete alla pastorizzazione facendo nuovamente bollire i barattoli per 30 minuti e lasciateli raffreddare all’interno della pentola. Potete conservarli in dispensa tutto l’anno e dopo l’apertura conservare il vasetto in frigorifero per un massimo di 5 giorni.