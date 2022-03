Descrizione

I cardi sott’olio sono una tradizionale conserva tipica della cucina sarda, che viene preparata durante l’inverno per poi essere gustata durante tutto l’anno come antipasto o condimento per insalate e primi piatti. L’ingrediente protagonista di questa sfiziosa specialità sono i cardi selvatici, il cui gusto amarognolo viene smorzato dalla cottura con l’aceto e all’aggiunta dell’aglio e dell’alloro all’olio extravergine d’oliva.