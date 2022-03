Descrizione

Le castagnole salate sono delle piccole e soffici frittelle ripiene di formaggio filante, alternative alle tradizionali castagnole dolci che solitamente vengono preparate a Carnevale. Queste stuzzicanti castagnole con parmigiano, ricotta e provola sono ideali da gustare durante tutto l’anno in svariate occasioni, sia come antipasto, sia come sfizisioso finger food durante un aperitivo con gli amici.