Polpette al forno: ricetta della nonna, semplice e genuina Come preparare le classiche e gustose polpette al forno: la ricetta facile e veloce con carne macinata, pane raffermo, uova e parmigiano.

Come fare l’uovo in camicia: ricetta semplice e veloce Come fare l’uovo in camicia in soli 5 minuti: ingredienti, consigli e accorgimenti per una perfetta riuscita della ricetta.

Salsiccia in umido con patate: ricetta sostanziosa e ricca di gusto Come preparare la salsiccia in umido con patate: un prelibato secondo piatto dal sapore aromatico, perfetto per una cena in famiglia o con gli amici.

Frittata di pane e carne: un secondo piatto gustoso e nutriente Come preparare in pochi minuti la deliziosa frittata di pane e carne: un squisito secondo piatto rustico, perfetto da gustare in ogni occasione.

Cernia con pomodorini ed erbe aromatiche: ricetta leggera e genuina Come cucinare in soli 30 minuti i gustosi filetti di cernia con pomodorini ed erbe aromatiche: un invitante secondo piatto dal sapore e profumo mediterraneo.

Sarago in padella: ricetta leggera e gustosa con pomodorini La ricetta semplice e gustosa del sarago in padella: un delizioso secondo piatto cucinato con l’aggiunta di pomodorini freschi ed erbe aromatiche.

Cotoletta di peperoni: ricetta vegetariana, sfiziosa e saporita La ricetta della cotoletta di peperoni impanata e fritta: una gustosa alternativa per chi non mangia carne e non solo, ideale da proporre come secondo piatto.

Piadina con frittata: ricetta semplice, veloce e gustosa La ricetta semplice e sfiziosa della piadina ripiena di frittata: un secondo piatto che si prepara in pochi attimi, con l’aggiunta di pancetta e formaggio.

Moscardini: ricetta classica con pomodoro, capperi e olive La ricetta semplice e gustosa dei moscardini in umido con sugo di pomodoro, olive e capperi: un secondo piatto mediterraneo, perfetto per ogni occasione.

Insalata di tacchino: ricetta proteica, fresca e leggera La ricetta facile e veloce dell’insalata di tacchino con verdure estive: un secondo piatto leggero, fresco e bilanciato, ideale da gustare anche al mare.