Il carpaccio: un piatto iconico

Il carpaccio è un antipasto che ha conquistato i palati di tutto il mondo sin dalla sua creazione nel 1950. Inventato al famoso Harry’s Bar di Venezia, questo piatto è stato pensato per soddisfare le esigenze di una cliente che desiderava un’opzione leggera e dietetica. Oggi, il carpaccio è sinonimo di eleganza e freschezza, perfetto per iniziare un pasto con stile.

Ingredienti per un carpaccio con cavolo rosso

Per preparare un delizioso carpaccio di manzo con cavolo rosso e germogli di soia, avrete bisogno di pochi ingredienti freschi e di alta qualità. Ecco cosa vi serve:

Fettine di manzo (circa 120g)

Cavolo rosso (1/2 testa)

Germogli di soia (50g)

Olio extravergine d’oliva (2 cucchiaini)

Buccia d’arancia (un pezzetto)

Sale e pepe q.b.

Dragoncello (qualche fogliolina)

Preparazione del carpaccio

Iniziate preparando il cavolo rosso: riducetelo a filetti sottili e saltatelo in padella con un cucchiaino d’olio per circa 2 minuti. Nel frattempo, in un’altra padella, saltate i germogli di soia con un filo d’olio, fino a quando non saranno leggermente appassiti. Una volta pronti, disponete le fettine di manzo su un piatto, guarnite con i filetti di cavolo rosso e i germogli di soia.

La salsina per condire

Per condire il vostro carpaccio, preparate una salsina frullando l’olio rimanente con un pezzetto di buccia d’arancia, un pizzico di sale e qualche fogliolina di dragoncello. Frullate a bassa velocità fino a ottenere un’emulsione omogenea. Versate la salsina sul carpaccio e completate con una macinata di pepe fresco. Servite immediatamente per gustare al meglio i sapori freschi e delicati di questo piatto.