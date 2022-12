Descrizione

La casa di pan di zenzero è un classico dolce natalizio che si prepara con una profumatissima pasta frolla speziata, la stessa che solitamente di utilizza per preparare gli omini pan di zenzero. Per chi ama trascorrere i giorni che precedono il Natale sfornando biscotti, sarà impossibile rinunciare alla tentazione di cimentarsi in un’opera assai più impegnativa: creare con le proprie mani la tradizionale gingerbread house. Vi lasciamo la ricetta in versione semplificata, che potete divertirvi a decorare a piacere anche con l’aiuto dei più piccoli.