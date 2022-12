Descrizione

La vellutata di zucca e castagne piccante è una zuppa invitante e saporita perfetta per scaldarsi nelle fredde giornate d’inverno. Potete gustarla con una fetta di pane integrale ai semi o con crostini di pane tostato, che aggiungono alla cremosità del piatto una deliziosa nota croccante. Semplice, nutriente e gustosa: questa calda vellutata vegana è ottima anche da servire durante per una cena in compagnia, accompagnandola con degli ottimi burger vegani come secondo.